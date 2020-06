Gazzetta-Paris: “Sinisa fa la differenza, battere la Juventus è possibile”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Adelmo Paris, storico mediano rossoblu parla della sfida interna contro la Juventus.

Per Paris una gara speciale, nel 1980 sua la firma sul rigore decisivo per battere i bianconeri allenati da Trapattoni.

Nelle parole dell’ex Bologna l’invito a compiere un’impresa come quella degli anni 80, che lancerebbe i rossoblu verso l’obiettivo Europa:

“Faccio il tifo per il Bologna e spero che vinca come facemmo noi 40 anni fa. Con o senza rigore. La Juve è più forte e arriverà al Dall’Ara già rodata. Il Bologna però non molla mai. Mi aspetto che sia Mihajlovic a fare la differenza.

Se dovesse esserci un rigore lo lascerei tirare a Sansone“.

Fonte: Gazzetta dello Sport