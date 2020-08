Gazzetta – Palacio riserva di lusso per crescere ancora

Il Bologna è a caccia del classico bomber capace di garantire circa 15 gol a stagione. Un lavoro compiuto da Barrow in questa seconda parte di stagione che però resta più efficiente come esterno che come centravanti puro. In tutto questo quale sarà il ruolo di Rodrigo Palacio? Per lui si prospetta un ruolo da riserva di lusso. Un ruolo che meglio si adatterebbe all’età dell’argentino, evitandogli gli straordinari a cui spesso è stato costretto quest’anno.

Poter contare su un giocatore del calibro di Don Rodrigo in uscita dalla panchina, sarebbe un notevole upgrade per la rosa rossoblu. Il paragone a distanza è con un altro grandissimo del calcio mondiale: Jose Altafini, che fece vincere un paio di scudetti alla Juventus, mantenendo il ruolo di riserva di lusso. Tutto questo però succederà solo se il binomio Sabatini-Bigon, sarà capace di trovare un attaccante capace di spingere davvero Palacio indietro nelle gerarchie. Molto più facile a dirsi che a farsi.