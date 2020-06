Gazzetta – Ottavo giro di tamponi effettuato: tutti negativi

Sono arrivati nella serata di ieri i risultati dell’ottavo giro di tamponi sul gruppo rossoblu: tutti i test effettuati sono risultati negativi. Oggi i rossoblu sono tornati ad allenarsi all’interno delle porte chiuse di Casteldebole. Sinisa ha voluto testare ancora una volta i ragazzi, alla ricerca della formazione migliore in vista della sfida che si giocherà al Dall’Ara tra 11 giorni.

Secondo quanto trapela dal Centro Tecnico Niccolò Galli, Mihajlovic starebbe pensando di schierare i rossoblu con l’ormai provato 4-2-3-1. La difesa sembra l’unico ruolo in cui l’allenatore serbo non sembra avere dubbi di qualsiasi sorta: in porta Skorupski, Tomiyasu, Danilo, Denswil e Dijks. A centrocampo, al fianco di Poli c’è il ballottaggio tutto sudamericano tra Medel e Dominguez. In tre quarti, Orsolini e Soriano saranno accompagnati a sinistra da uno tra Barrow e Sansone. Palacio sarà la punta.