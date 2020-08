Gazzetta – Orsolini e Tomiyasu, il futuro è rossoblù

Riccardo Orsolini e Takehiro Tomiyasu sono un patrimonio del Bologna. E proprio per questo la società felsinea non intende privarsene in questa sessione di mercato: secondo la Gazzetta dello Sport in edicola oggi i due non si muoveranno da sotto le Due Torri, se non per un’offerta veramente irrinunciabile.

E’ un po’ il diktat della società sin dal primo giorno: vendere e non svendere. E così per Orsolini non si accetteranno offerte inferiori ai 40 milioni di euro, così come per Tomiyasu non ci si siederà nemmeno ad un tavolo per meno di 25 milioni di euro. Se per il primo il ruolo nello scacchiere di Mihajlovic è già definito (esterno destro d’attacco), per il secondo i dubbi continuano a tempestare l’allenatore serbo: l’arrivo di De Silvestri dovrebbe spingere il giapponese verso la posizione di centrale difensivo, ma è da terzino destro che nella scorsa stagione ha fatto vedere le migliori cose. Il ritiro servirà a Mihajlovic per sciogliere gli ultimi nodi, con la certezza che i suoi gioielli vestiranno rossoblù anche il prossimo anno.