Gazzetta – Orsolini, decollo rinviato. Rischia Bologna ed Europeo

Alti e bassi, apparizioni e sparizioni.

Qualche gol e assist, ma poi palloni persi e situazioni buttate. E’ questo il Riccardo Orsolini che Bologna e Sinisa Mihajlovic stanno vedendo. Un rendimento altalenante, quello del numero 7, che sta convincendo Sinisa a puntare nuovamente su Skov Olsen per la gara contro il Napoli. Il tecnico serbo ha evidenziato come entrambi siano due titolari, testimoniando il fatto che Orso ha perso dei punti sul compagno di reparto. Sono diversi, l’esterno ex Ascoli è più bravo ad attaccare, cercando sempre la giocata, mentre il danese è più applicato in difesa, mancando di sfrontatezza e incoscienza in avanti. Se potesse Miha li unirebbe, creando il giocatore perfetto, ma non è possibile. Allora sceglie, prima uno e poi l’altro, cercando di stimolare in quello che parte dalla panchina qualcosa che lo porti a migliorare. Un miglioramento che Orsolini deve compiere se vuole entrare nella lista dei convocati del c.t Mancini: al momento i numeri dicono 4 gol e 4 assist, troppo pochi per uno come lui. L’anno scorso partì lui titolare contro il Napoli di Ancelotti, ma venne poi sostituito a fine primo tempo da Skov Olsen, autore poi del gol del momentaneo 1-1. Un campionato dopo i ruoli si sono invertiti.

Fonte-Gazzetta