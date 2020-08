Gazzetta – Offerta da 8 milioni più bonus per Supryaga

Il Bologna continua a lavorare sul mercato per rinforzare il proprio attacco. La prima scelta di Sabatini continua ad essere Vladyslav Supryaga, centravanti della Dinamo Kiev, ma tra l’offerta del Bologna e la valutazione della squadra ucraina la distanza non è minima.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, i rossoblù avrebbero offerto 8 milioni di euro più bonus per arrivare a Supryaga, ma la Dinamo Kiev non ci ha pensato due volte a respingere la proposta: la richiesta degli ucraini è di 15 milioni. Una valutazione che fa storcere le orecchie al Bologna, che giudica questa cifra eccessiva e non è disposto a fare i salti mortali per l’attaccante ucraino. Così i rossoblù continuano a monitorare una serie di alternative nel caso in cui per Supryaga non si dovessero aprire spiragli per un accordo: dalla lista dei nomi però, che va da Esposito a Torregrossa, sembra avere perso posizioni in graduatoria Lucas Wind, attaccante del Copenaghen che potrebbe approdare in rossoblù nell’ambito di uno scambio con Santander.