Gazzetta – Montella e De Rossi: “Sinisa, un uomo senza maschere”

Vincenzo Montella e Daniele De Rossi usano la stessa espressione per descrivere il serbo: "Un uomo senza maschere". Poi l'ex capitano della Roma aggiunge: "Ho passato insieme a lui tanto tempo. Un pranzo o un pomeriggio con Sinisa era una delle cose più stimolanti che ho vissuto in vita mia. Abbiamo perso un gigante". Anche Luciano Spalletti lo ha definito "un uomo vero, una persona di grande valore". Claudio Lotito, presidente della Lazio, lo ricorda così: "Rappresenta un esempio come uomo e professionista, per la sua dignità e la sua forza"; poi annuncia: "Ci saranno iniziative in suo ricordo e per celebrarlo come simbolo della Lazio e del nostro mondo". In carriera Mihajlovic è passato anche per Firenze; l'ex presidente della Viola, Andrea Della Valle e il ds Daniele Pradè lo hanno omaggiato: "Persona speciale e leale; sembrava un duro ma in fondo era tenero".