Gazzetta – Missione Fort Sinisa: Bologna chiudi le porte

I dati statistici del Bologna ormai li sanno tutti, 33 partite consecutive con gol subito e 65 totali alla fine della stagione 2019/2020. Il Bologna produce davanti ma subisce troppo dietro, un mantra ripetuto recentemente anche da Sinisa Mihajlovic.

Ecco perché, come sottolinea Gazzetta, ci sarà da migliorare e parecchio, forse non con l’aiuto del mercato. ‘Missione Fort Sinisa – si legge oggi – Troppi gol, Bologna chiudi le porte’. Partendo dalla porta, Skorupski è intoccabile ma servirà una annata perfetta e con pochi errori, Tomiyasu va in mezzo e la sfida è re imparare un ruolo che ha già ricoperto nel Giappone e nel campionato belga, a centrocampo si potrebbe essere più coperti con qualche novità tattica e poi c’è Medel che sta bene nel centro del sistema.