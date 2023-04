Gazzetta – Milan, Arnautovic nel mirino: potrebbe arrivare per meno di 5 milioni

Come riporta la Gazzetta dello Sport, siamo ancora all'inizio della storia perché non c'è stato ancora nessun contatto tra le due società. Ciò che è sicuro è che il Milan cercherà un nuovo centravanti per la prossima stagione. I motivi sono evidenti: Ibrahimovic è in scadenza di contratto, Origi e Rebic hanno deluso le aspettative. In casa Bologna, il rapporto tra l'austriaco e Thiago Motta non sembra essere mai decollato del tutto: panchine, scambi di battute e chiarimenti successivi. Arna non sembra più imprescindibile per i rossoblù; anche perché, a parte due spezzoni di gara, la punta non gioca titolare dal 4 gennaio e il suo rientro slitterà ancora. Riguardo il discorso economico, il Milan potrebbe prelevare Arnautovic per meno di cinque milioni e il Bologna, al netto della perdita di un grande giocatore, potrebbe risparmiare i 3 milioni netti di ingaggio. Come detto, però, siamo ancora all'inizio.