Gazzetta – Mihajlovic: “Salvezza la gioia più grande… Per ora”

Si è raccontato ai ragazzi delle giovanili del Bfc Sinisa Mihajlovic. Nella giornata di ieri infatti è stato lui l’ospite della Bologna Academy Webinar, dove ha raccontato le proprie esperienze sia da allenatore che da giocatore. Il tecnico serbo ha iniziato parlando della sua riconoscenza verso la città delle Due Torri.

“Per ora la soddisfazione più grande abbracciata qui è la salvezza. Per ora… La prossima arriverà. Il Bologna mi prese da allenatore debuttante in Serie A: non lo dimentico ed è un motivo per il quale sono tornato qui; l’altro è che non finii il lavoro e non mi piace avere debiti. Sono tornato per la gente, per ripagare la città”.