Gazzetta – Mihajlovic prepara la difesa a tre

Squadra in crisi, il tecnico serbo potrebbe optare per un nuovo assetto

Sinisa sta pensando di stravolgere la squadra per uscire dalla crisi. Già nella giornata di ieri il tecnico ha provato un nuovo modulo passando dal 4-2-3-1 al 3-4-2-1. Fin dal ritiro estivo Mihajlovic ha cercato di abituare la squadra a essere pronta a cambiare sistema di gioco in qualsiasi momento. Infatti, anche in queste prime giornate di campionato, abbiamo visto come il tecnico serbo abbia variato gli schemi in campo. Il cambiamento porterebbe a giocare dall’inizio con la difesa a tre schierando Medel, Theate e Soumaoro e rinunciando così a Bonifazi. La linea di centrocampo a quattro sarebbe allora composta da De Silvestri (giocatore che permetterebbe, a partita in corso, di tornare a una difesa a 4), Svamberg, Dominguez e Dijks. Nel trio offensivo Arnautovic verrebbe affiancato da Barrow e Soriano. Intanto il presidente Saputo è più che mai presente: ieri ha passato l’intera giornata a Casteldebole e potrebbe prolungare la sua presenza in città fino a domenica per assistere alla sfida con la Lazio.