Gazzetta – Mihajlovic: “Grazie a tutti, siete stati la mia forza”

Sinisa al primo giorno a Casteldebole dopo il ricovero

Dopo la seduta mattutina è stata fatta una grigliata alla quale anche Sinisa, con cautela, ha partecipato. Poi, davanti a tutti, ha voluto fare i suoi ringraziamenti: “Vi ringrazio tutti, giocatori, dirigenti, staff, i medici, tutti quanti. In quei giorni di ospedale mi avete dato forza e aiutato ad affrontare tutto. Sì, siete stati la mia forza. Ora, avanti così, ancora al massimo… Certo – ha sorriso il Mister -: avete aspettato che andassi in ospedale per non perdere mai eh…”.