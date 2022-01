Gazzetta – Mihajlovic chiede una reazione

Cinque sconfitte nelle ultime sei partite

Il trend negativo delle ultime partite va interrotto: solo una vittoria con il Sassuolo e cinque sconfitte contro Fiorentina, Torino, Juventus, Cagliari e Napoli. Sono molteplici i fattori che hanno inciso sul calo di rendimento dei rossoblù: a partire dal mancato arrivo di rinforzi dal mercato per proseguire con gli infortunati e gli indisponibili causa Covid, senza avere sufficienti alternative in panchina. Situazione questa certificata dal finale di partita contro il Napoli nel quale sono subentrati Pyythia, un primavera all’esordio in serie A, e Falcinelli, praticamente fuori rosa e mai convocato in questa stagione. Non bisogna poi dimenticare che il Covid ha impedito alla squadra di allenarsi con continuità e i tanti impegni in pochi giorni hanno lasciato scarse possibilità di recupero. Alla squadra mancano anche i gol di Marko Arnautovic, ormai a secco da novembre e costretto a giocare sempre con qualche problema fisico, a causa della mancanza di un suo sostituto ritenuto all’altezza da Miahjlovic. Se a questi fattori aggiungiamo anche l’assenza di Barrow, impegnato in Coppa D’Africa, ecco che i problemi offensivi del Bologna sono evidenti.