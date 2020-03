Gazzetta-Mihaijlovic: “Ora lottiamo ma dopo sarà bellissimo”

Sinisa Mihajlovic parla dell’attuale momento italiano, con l’emergenza COVID19 che sembra aver messo il paese in ginocchio.



Per il tecnico rossoblu una stagione sicuramente non facile dal punto di vista personale ma che lo ha visto protagonista invece dal punto di vista sportivo, per lui e per il suo Bologna un rullino di marcia incredibile fermato proprio dal virus.



Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, nelle sue parole troviamo la voglia di tornare alla normalità con la speranza che presto tutto possa sistemarsi: “Ora non è un momento facile,dobbiamo lottare ma quando tutto sarà finito sarà bellissimo. Giusto non allenarsi, il virus lo si batte stando a casa”

Fonte: Gazzetta dello Sport