Gazzetta – Mercato senza sprechi, tre rinforzi per il Bologna

Quello che attende il Bologna non sarà un mercato scoppiettante come quello visto nel passato recente. La pandemia ha lasciato cicatrici nelle casse rossoblu e la dirigenza ha sottolineato che non ci saranno spese folli e la rosa non verrà nuovamente rivoluzionata.

Il principale reparto da rinforzare sarà la difesa. Il Bologna prende gol ormai da 30 partite consecutive. Una statistica che punge sul vivo Mihajlovic, determinato nel chiedere due pezzi nuovi per la propria retroguardia. Le preferenze del tecnico sono ben note. Per il ruolo di terzino destro c’è De Silvestri, con l’operazione data per fatta. Mentre per il ruolo di centrale mancino, il sogno resta Lyanco, che in città ha lasciato ottimi ricordi. Il costo dell’operazione resta però impegnativo. Tra i partenti potrebbe esserci Denswil, con il futuro rossoblu di Calabresi da rivalutare.