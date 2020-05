Gazzetta-Melo duro su Chiellini: “Parli di me perchè non hai mai vinto aldifuori dell’Italia”

Stanno facendo molto discutere le frasi scritte da Chiellini all’interno della sua biografia “Io Giorgio”, dove il difensore capitano della Juventus e della nazionale azzurra, descrive Balotelli e Felipe Melo come i due peggiori compagni di squadra mai avuti.

Le frasi non sembrano essere piaciute ai due, che infastiditi dalle provocazioni, hanno prontamente replicato attraverso i propri canali social.

Durissima la reazione del brasiliano, che ha definito Chiellini un giocatore privo di personalità e incapace di essere decisivo nelle partite che contano:

“Chiellini fa il fenomeno ma se la faceva sempre addosso. Non ha mai vinto nulla a livello internazionale, forse è per questo che ce l’ha con me, perchè li abbiamo presi a schiaffi col Galatasaray in Champions League.

Con queste dichiarazioni riguardo la mia persona ha dimostrato poca professionalità”

Fonte: Gazzetta dello Sport