Gazzetta – Medel si prende i gradi di leader

Il momento che vive il Bologna non è dei più semplici, nonostante l’ottima classifica. L’assenza di Mihajlovic infatti pesa. In sua assenza però, la pluralità di leader nello spogliatoio, aiuta a sopperire alla mancanza del tecnico. Sinisa tiene molto a questo aspetto. C’è un rituale prepartita nello spogliatoio rossoblu: il discorso che fa la squadra in cerchio sul campo. Si nota facilmente, squadra e staff si uniscono abbracciati e uno alla volta, di gara in gara, parla a tutti. A Genova ad esempio è toccato a Poli.

Solo gli esperti hanno però diritto di parola nel cerchio rossoblu. Una sorta di task force che fa le veci di Mihajlovic in campo. Nel gruppo oltre a Poli ci sono Palacio, Dzemaili, Soriano e Da Costa, a cui da poco si è aggiunto anche Gary Medel. Ne è un esempio la fascia di capitano recapitatagli nel finale di partita con il Genoa. Presto toccherà anche a lui fare il discorso alla squadra. Un nuovo membro tra i Sinisa da campo.