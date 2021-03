Gazzetta – Masina pronto a debuttare con il Marocco

L’ex rossoblù, Adam Masina, ha accettato la convocazione del Marocco e contro Mauritiana e Burundi potrà fare il suo debutto.

L’ex terzino del Bologna nel 2014 rifiutò la chiamata del Marocco dicendo che il suo sogno era quello di giocare per la nazionale azzurra e che sarebbe stato il coronamento della carriera che aveva appena iniziato. Tra il 2015 e il 2017 fece sei presenze con l’Italia Under 21, ma poi le cose andarono diversamente e ora ha deciso di coglierla al volo la seconda possibilità che gli è stata fornita. La Fifa ha dato l’ok e Masina potrà esordire con i nuovi compagni nelle gare contro Mauritania e Burundi, valide per la qualificazione alla prossima Coppa d’Africa. Ora gioca da tre stagioni in Inghilterra, ma qualche volta la nostalgia di casa si fa sentire e ha dichiarato che un’offerta dall’Italia verrà sempre valutata.

Fonte: Gazzetta