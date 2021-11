Gazzetta – Malesani in visita a Casteldebole

Un ex in visita a Casteldebole

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Alberto Malesani, ex tecnico del Bologna nella stagione 2010 - 2011, oggi pomeriggio sarà a Casteldebole per tenere un incontro didattico con gli allenatori del Settore Giovanile rossoblù. Tra le altre notizie si ferma De Silvestri per una lesione, starà fuori almeno 3 settimane, mentre Viola si sta allenando con il gruppo e sarà disponibile dopo la sosta.