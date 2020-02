Gazzetta – L’Europa passa dall’area scudetto

Nei giorni precedenti alla sfida con l’Udinese, Poli diceva che in casa rossoblu non si fanno tabelle, ma si lotta partita per partita. Il calendario rossoblu però non sembra voler agevolare la rincorsa all’Europa. Il sesto posto al momento è lontano appena 2 punti, ma nelle prossime cinque i rossoblu affronteranno tutte e tre le pretendenti allo scudetto. La strada per l’Europa di Mihajlovic si intreccia direttamente con la lotta scudetto.

Sarà un mese di fuoco quello che attende il Bologna. L’Europa si farà o meno nelle prossime sfide. Contro le big finora la formazione emiliana non ha brillato. Esclusi i successi con Atalanta e Roma, il bilancio bolognese è in rosso, avendo perso sia con Inter che con Juventus, pareggio invece con la Lazio. Il Bologna ora ha però un fiducia diversa, maggiore consapevolezza nei propri mezzi e tanta autostima. Nulla sembra precluso ai rossoblu.