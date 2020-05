Gazzetta-L’estate è la sua stagione: Medel pronto a riprendersi i rossoblu

Con Sinisa di nuovo in campo per la guida dell’allenamento ed i ritorni di Danilo e Baldursson, il Bologna pare essere ormai al completo.

Pronti per un’ipotetica ripartenza, i rossoblu scalpitano e puntano un piazzamento europeo. Con il recupero di molti infortunati infatti la rosa a disposizione di Mihaijlovic appare competitiva e pronta a qualsiasi tipo di gara.

Tra tutti i giocatori recuperati, quello che potrebbe rivelarsi maggiormente decisivo è Gary Medel. Il cileno infatti, tende a rendere al meglio proprio durante la stagione estiva.

Il suo palmarès parla chiaro: 2 Copa America, rispettivamente nel 2015 e nel 2016 dopo aver disputato moltissime partite durante la stagione. Questo a sottolineare come rispetto agli altri giocatori, il pitbull, riesca a trovare la propria condizione dopo diversi mesi.

Se molti giocatori arriveranno stanchi alla ripresa, Medel invece sarà sicuramente pronto ad un finale di stagione dal ritmo molto elevato.

