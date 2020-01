Gazzetta-Le probabili formazioni di Bologna e Verona

Quello che attende Bologna e Verona è un match importante per le sorti di entrambe le squadre, vicine in classifica rispettivamente al nono e dodicesimo posto con soli due punti a dividerle. Entrambe le squadre inoltre sono state molto attive sul mercato e chissà che proprio i nuovi acquisti non possano essere protagonisti di questa importante partita. Le scelte di Mihajlovic sono quasi obbligate per quanto riguarda il reparto difensivo, a centrocampo ed in avanti invece probabili sorprese. Diversi ballottaggi in mezzo al campo con i dubbi relativi a Poli e Schouten oltre che a Dominguez e Dzemaili con l’argentino che però resta favorito per il suo esordio dal primo minuto:

Skorupski;Tomiyasu,Bani,Danilo,Mbaye,Poli,Dominguez,Soriano,Orsolini,Palacio,Sansone

