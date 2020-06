Tutto pronto in casa rossoblu, dove il Bologna sta sera scenderà in campo contro la Juventus in una sfida delicatissima per quanto riguarda il sogno Europa.

Per continuare ad inseguirlo, Mihaijlovic si affida ad un 4-2-3-1 con diverse sorprese, sopratutto in mezzo al campo dove potrebbe giocare Svanberg al fianco di Medel.

Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

Fonte: Gazzetta dello Sport