Gazzetta – Ecco quanto vale vincere la Coppa Italia

Il punto sui premi e gli incassi in caso di vittoria in Coppa

Gazzetta dello Sport fa qualche calcolo oggi sulle casse del Bologna in caso di successo in Coppa Italia mercoledì 14 maggio all'Olimpico di Roma contro il Milan , con annessi premi ai calciatori.

Già ora, con l'accesso alla finale, il Bologna avrebbe guadagnato 4.5 milioni di euro, che salirebbero a sopra i 7 in caso di vittoria finale con la coppa in bacheca. E ovviamente il successo garantirebbe almeno l'accesso alla Europa League e dunque altri ricavi il prossimo anno. Poi ci sono anche i premi per i giocatori. Secondo Gazzetta, se il capitano della squadra Lollo De Silvestri dovesse alzare la Coppa Italia ogni giocatore incasserebbe un premio extra di circa 100mila euro. Ancora non è stato fissato un premio in caso di Champions, perché c'è da affrontare il Milan venerdì e altre due partite di campionato con Fiorentina e Genoa.