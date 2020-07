Gazzetta-Il lockdown colpisce anche Saputo

Il lockdown ha ovviamente portato diversi danni economici in tutto il mondo coinvolgendo anche le grandi società di calcio.

E’ il caso del Bologna e di Joey Saputo, il presidente rossoblu infatti pare aver perso una cifra vicina ai 50 milioni per via dello stop e della posticipazione dei campionati di Serie A e degli Stati Uniti.

Il patron di Bologna e Montreal Impact tuttavia nonostante l’emergenza economica si è sempre speso in prima persona per contrastare l’avanzamento del virus attraverso il sostegno e la promozione di campagne di raccolta fondi sia sul suolo italiano che su quello americano.

Fonte: Gazzetta dello Sport