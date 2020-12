Gazzetta – Il futuro di Paz

Il Bologna, soprattutto numericamente, necessiterebbe di un difensore centrale in più. Alla fine del mercato estivo si era provato a portare un giocatore in quel ruolo in rossoblù, ma non riuscendo a concludere nessuna operazione ora ci si affida a Medel.

In mancanza di elementi, Gary Medel sta offrendo un ottimo contributo da difensore centrale come fa con la sua nazionale. Contro l’Atalanta, però, è stata la partita di Paz che ha trovato il gol del pari e che può avere per lui un doppio significato. Da una parte questo gol lo può aver aiutato a guadagnare ulteriore fiducia da Mihajlovic, dall’altra può aver attratto su di sé l’interesse di qualche club e quindi il Bologna può pensare di farlo uscire a gennaio. Dubbio che i rossoblù devono risolvere in poco tempo.

Fonte: Gazzetta