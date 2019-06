L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta nuove indiscrezioni di mercato per il Bologna.

I rossoblù, infatti, sarebbero sulle tracce del difensore centrale del Bruges Brandon Mechele (26). Inoltre, si continuano a monitorare anche i profili di Dylan Bronn (24) del Gent e Bubacarr Sanneh (26) dell’Anderlecht. Per quanto riguarda la trattativa per il giapponese Tomiyasu, invece, ancora non sarebbe stato trovato l’accordo tra i due club sul prezzo del cartellino.