Gazzetta – Il Bologna prepara i rimborsi, i tifosi dicono no

Si continua a lavorare all’interno degli uffici di Casteldebole per decidere la tipologia e l’entità del rimborso per i tifosi che non potranno seguire la squadra per colpa della chiusura delle porte degli stadi. La prossima settimana il Bologna comunicherà le modalità che saranno adottate. Le ipotesi ufficiose sono il rimborso diretto, uno sconto sull’abbonamento del prossimo anno ed eventuali altre soluzioni.

Nel frattempo però la dirigenza rossoblu ha potuto incassare, con soddisfazione, i numerosi messaggi di sostegno dei tifosi pronti a rinunciare al rimborso, lasciando al club libertà di utilizzo dei soldi risparmiati. Uno degli sponsor minori del Bologna si è anche espresso sui social. Uno sponsor minore ha postato su un social il suo pensiero, coniugandolo allo slogan societario: “We Are One”, è così che si fa squadra.