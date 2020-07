Gazzetta – Il Bologna è cattivo o i gialli sono troppi?

Il Bologna ha un problema con i cartellini gialli: sono 93 quelli ricevuti fin qui in campionato. Un dato che lancia i rossoblu in cima alla classifica della squadra più ammonita di Serie A. Un’etichetta di squadra cattiva che secondo Mihajlovic poco si addice ad una squadra come la sua. Già prima del lockdown il tecnico si era lamentato di queste ammonizioni a suo avviso troppo punitive nei confronti dei suoi ragazzi. Dopo la sfida con il Sassuolo il tecnico ha riacceso la polemica.

Chiaramente la mentalità del tecnico, che chiede ai suoi ragazzi di essere costantemente aggressivi, grintosi e cattivi (sportivamente parlando), ti espone a qualche cartellino extra. Questo atteggiamento sembra essersi però ritorto contro i rossoblu, che andranno a Parma con due squalificati e il tecnico out. Forse la squadra del serbo paga un leggero pregiudizio che nel dubbio fa preferisce far spendere gli arbitri un cartellino giallo in più che uno in meno.