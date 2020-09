Gazzetta – Il Bologna dei nordici

La componente nordica nel Bologna di quest’anno può giocare un ruolo veramente importante. Da Svanberg a Skov Olsen passando per Baldursson, Mihajlovic si aspetta molto da tutti questi giovani.

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi sottolinea come il pre campionato di questi tre giocatori sia stato positivo agli occhi del tecnico serbo, che intende puntare su di loro in vista della prossima Serie A. Skov Olsen ha trovato il gol con la sua Nazionale U21, quella danese: il calciatore resta comunque chiuso da Orsolini in rossoblù, ma come sua alternativa si può considerare più che valido. Buono l’esordio con la Nazionale islandese invece per Baldursson, che dovrebbe restare sotto le Due Torri a fare il vice Soriano. Ruolo che può ricoprire anche Svanberg, che a Pinzolo così come nella parte finale della scorsa stagione si è fatto valere anche nella posizione di centrocampista. Insomma, ce n’è per tutti i gusti, e Mihajlovic spera che siano gusti vincenti.