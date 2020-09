Gazzetta – Il Bologna che verrà, età media tra le migliori in Serie A

Il Bologna può vantare di avere in rosa ben 6 giocatori nati dopo il 2000, ai quali verrà aggiunto Binks in prestito ora al Montreal Impact. Mihajlovic e il suo staff stanno costruendo il Bologna del futuro, dando sempre più spazio e fiducia ai giovani. Come riportato dalla Gazzetta, il tecnico serbo vuole costruire la squadra più giovane d’Italia. Gli obiettivi per questa stagione sono quindi quelli di crescita dei giovani e battere il record di 52 punti in campionato.

Scheda 1 di 2