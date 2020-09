Gazzetta – Il Bfc scuote Orso, ma rischia la panchina

Il Bologna al più presto dovrà ritrovare il vero Orsolini.

Ne parla oggi Gazzetta, analizzando la situazione tra il numero sette e Mihajlovic. Sinisa non ha preso bene le dichiarazioni di Orso a Gazzetta ‘Non è vero ciò che ha detto, io prima di dire pubblicamente alcune cose parlo in privato con i calciatori. Con lui l’ho fatto 5-6 volte’. Orsolini si era infatti lamentato della prima frecciata di Mihajlovic, quando sul finale della scorsa stagione aveva esplicitamente detto ‘Orsolini si deve svegliare’.

La prima a San Siro non ha dato segnali particolarmente positivi, Orso si è sbattuto in fase difensiva ma ha causato il rigore e in attacco si è visto poco, ma Mihajlovic non ha infierito chiedendo al numero sette di essere più incisivo in fase offensiva. Ma il rendimento di Orso andrà ritrovato, Gazzetta titola: “Il Bologna scuote, ma RO7 rischia di finire in panchina”. L’ala dovrà riguadagnarsi il posto da titolare.