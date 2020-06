Gazzetta-Idea 4-3-3 contro la Juventus

Con il ritorno in campo ormai alle porte, Sinisa Mihaijlovic prepara al meglio la sfida contro la Juventus.

Per il tecnico rossoblu più di un dubbio relativo alla formazione a agli uomini da schierare in campo.

Dal punto di vista tattico ieri il tecnico rossoblù ha provato anche il 4-3-3 puro in alternativa al 4-2-3-1 classico, testando anche Musa Barrow come prima punta supportato da Sansone e Orsolini ai lati. Con Santander squalificato, potrebbe essere questo il tridente contro la Juve con l’immancabile Soriano trequartista.

Fonte: Gazzetta dello Sport