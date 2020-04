Gazzetta-Ibrahimovic vuole restare in Italia

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’avventura italiana di Zlatan Ibrahimovic in Italia sembra essere destinata a durare almeno per un altro anno. Lo svedese non vuole chiudere la carriera per colpa del covid19 ma il Milan sembra avergli voltato le spalle.

Con l’addio di Boban infatti la conferma del centravanti rossonero sembra improbabile, ma lo scenario è ancora aperto. La nuova dirigenza del Milan dovrà quindi valutare se ritenere Ibra una priorità o meno, pensare al suo ipotetico addio per poi concentrarsi sul mercato resta l’opzione più concreta. Quello che emerge nelle ultime ore è che Ibra voglia continuare a giocare, possibilmente in Italia. Il Bologna lo aveva cercato a gennaio, ma il suo no portò poi i rossoblù ad investire per Musa Barrow.