Gazzetta-Ibrahimovic: “Voglio vincere ancora, non importa dove”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic fa il punto sul suo futuro. Nelle sue dichiarazioni lo svedese lascia intendere che tutto è ancora possibile riguardo il suo possibile futuro lontano da Milano.

“A breve tornerò in Italia per la ripresa della preparazione atletica la mia squadra attuale. Sono felice di essere al Milan, chi non lo sarebbe al mio posto? In futuro voglio ancora vincere, se in Svezia o in Italia ha poca importanza”.

Fonte: Gazzetta dello Sport