Gazzetta – I rebus rossoblù: Sinisa ridisegna il Bologna

Il tecnico al lavoro a Pinzolo con 30 giocatori ma tanti quesiti

A partire dalle punte: per Arnautovic si aspetta ancora lo svincolo dalla Cina, con i tempi per il suo arrivo che potrebbero dilatarsi ulteriormente. E il tecnico serbo già freme: voleva averlo già a Pinzolo per lavorarci intorno al 20 luglio, ma la sensazione è che si dovrà ancora attendere. Così Sinisa in Val Rendena, complice anche la positività di Barrow, sarà costretto a lavorare con i soli Santander e Van Hoojidonk. Un altro nodo da sciogliere saranno i veterani: De Silvestri rimarrà, anche Mbaye se non arriveranno offerte. Poli è pronto a ripartire dopo un'annata sfortunata, mentre se uscirà Medel il Bologna virerà su Benatia o Theate. Il difensore marocchino, pare, chiede 1,5 milioni di ingaggio e non 2. Anche la posizione di Orsolini dovrà essere risolta: il giocatore non ha ancora digerito l'esclusione ad Euro2020, soprattutto per come è finita, ma cerca riscatto in vista dei Mondiali in Qatar.