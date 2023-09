Gazzetta – Freuler sarà il padrone del centrocampo

Il Bologna ha cambiato molto soprattutto in mediana dove due titolari su tre - Dominguez e Schouten - sono stati ceduti e in sostituzione Giovanni Sartori ha fatto affidamento su Remo Freuler, colonna per sette anni dell'Atalanta diventata club di stampo europeo. E allora Thiago Motta affida allo svizzero, in gol in nazionale contro il Kosovo, le chiavi di un centrocampo che contro il Cagliari ha visto il tutto fare Aebischer in versione regista davanti alla difesa. Motta inserirà gradualmente Freuler che ha avuto poco a Casteldebole in allenamento, ma sarà lui a guidare il nuovo corso. Lo impone lo status del giocatore e l'esperienza. Attenzione anche a Saelemaekers. Arrivato dal Milan come jolly per tre o quattro ruoli, il belga potrebbe proprio essere dirottato a centrocampo per completare il reparto assieme a Ferguson e proprio Freuler.