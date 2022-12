Gazzetta – Fair-play del baby della Primavera Pyyhtia

Come riporta la Gazzetta dello Sport, al minuto 15 della ripresa, l'arbitro Ferrieri Caputi assegna un rigore per fallo dell'austriaco Macher sul centrocampista finlandese. Trascorsi una ventina di secondi dal fischio, dopo un rapido check con gli assistenti e lo stesso Pyyhtia, Ferrieri Caputi cancella il penalty. Un gesto di fair-play che ha impreziosito la prestazione del finlandese, rimasto in campo per tutti i 90 minuti.