Gazzetta – Eterno Palacio, a Parma titolare?

Dopo aver lasciato il posto da titolare a Musa Barrow per il suo esperimento come centravanti nelle ultime tre partite, Rodrigo Palacio è pronto a riprendersi il suo posto da titolare.

Fino alla partita contro il Verona il trenza era sempre stato impiegato da Mihajlovic dal primo minuto, salvo poi utilizzarlo come risorsa fondamentale a gara in corso. L’argentino è infatti sempre subentrato intorno al 70esimo nelle partite che non lo hanno visto titolare. E contro il Milan è risultato anche decisivo, portando maggiore freschezza e dando il via all’azione che ha portato al gol di Poli. Domani Palacio compirà 39 anni, ed è probabile che Sinisa gli riconsegni il posto che per gran parte del girone d’andata è stato sempre suo, sperando che Rodrigo aggiunga una ciliegina sulla sua torta di compleanno, quel gol che finora manca proprio dalla partita di andata contro il Parma.

Fonte-Gazzetta