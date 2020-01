Gazzetta – Esclusa lesione per Sansone, Medel vuole la Spal

Buone notizie sono uscite ieri dal centro tecnico di Casteldebole. Lo staff medico rossoblu ha escluso lesioni per Nicola Sansone. Il giocatore salterà ugualmente la sfida con la Spal, causa squalifica, ma tornerà subito in gruppo. Nell’allenamento di ieri, Mihajlovic ha provato due formazioni, una con Barrow esterno e Palacio punta, l’altra con Palacio e Santander. La prima combinazione sembrerebbe favorita.

Dubbio anche a centrocampo, con un ballottaggio tra Poli e Dominguez al fianco di Schouten. Al momento l’ex Milan parte favorito sull’argentino. Recupero in vista invece per Medel che proverà a bruciare le tappe per essere in campo sabato a Ferrara. Se dovesse recuperare, non è da escludere un suo impiego al centro della difesa al posto di Paz. Nel girone di andata esordì proprio contro la Spal.