Gazzetta – Esami medici per Arnautovic

L’austriaco oggi conoscerà l’entità del fastidio muscolare

Arnautovic paga gli straordinari fatti in questa prima parte di stagione mettendo in ansia Mihajlovic e la squadra. L’austriaco dal 16 agosto ha sempre giocato: 11 partite, 8 con il Bologna e 3 con la nazionale per un totale di 976 minuti sui 990 disponibili. Lui stesso su Facebook annuncia che resterà a Casteldebole per riposare e non andrà in nazionale: “Sapete che verrei anche con le ossa rotte per lottare per l'Austria, ma i dottori mi hanno proibito di giocare e mi hanno prescritto il più rigido riposo per sistemare il muscolo. Stavolta devo accettare di non esserci”. Il muscolo in questione è il flessore della coscia destra vistosamente fasciato dopo l’uscita dal campo di domenica scorsa. A Casteldebole però filtra ottimismo, infatti: Marko, infatti, dovrebbe recuperare per la prossima giornata di campionato di domenica 17 ottobre alle ore 15 alla Dacia Arena contro l’Udinese.