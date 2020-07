Gazzetta – Effetto San Siro: nuova chance per Juwara?

Dopo aver portato a casa il pareggio con il Napoli, molto più soddisfacente rispetto a quello maturato a Parma, il Bologna deve già guardare alla prossima. Sabato sera infatti i rossoblu torneranno a San Siro dove appena due settimane fa hanno steso l’Inter di Conte grazie ai gol dei due Musa: Barrow e Juwara.

Chissà che Sinisa non voglia cavalcare l’effetto San Siro e concedere nuovamente spazio al giovanissimo Juwara. Il “fratellino” di Barrow non si vede in campo proprio dalla sfida con i nerazzurri, dove ha siglato la sua prima rete in Serie A. Skov Olsen non ha brillato mercoledì sera, con Orsolini potrebbe riprendersi lo spot da titolare. Musa resta in corsa per una maglia o quantomeno un ingresso in corso d’opera.