Gazzetta – Ecco Medel, il Chuck Norris del Bologna

Tempo zero per prendere le redini della squadra, grinta, corsa e palloni giocati. Ecco Gary Medel. L’uomo che nella notte di Sinisa si è preso il centro della formazione rossoblu, mettendo in campo tutta la garra di cui dispone. Ora la star cilena cerca casa: vuole inserirsi nella Bologna città, così come ha fatto con la squadra. La sua presenza in campo ha dato equilibrio agli emiliani, togliendo respiro ed energie alla manovra avversaria.

Il giocatore, rimasto impressionato dall’affetto Dall’Ara, è diventato fin da subito un elemento carismatico dello spogliatoio. Combattere e consigliare, dentro e fuori dal campo, un pitbull alla guida del gruppo unito per Mihajlovic. L’allenatore, il primo in battaglia, si è scelto il proprio mastino in campo, ovviamente con licenza di “uccidere”.