Gazzetta – E’ Valentin day

Valentin Antov ha tutto ciò che serve per essere un talento.

Gli addetti ai lavori sanno benissimo che il classe 2000 ha tutte le carte in regola per imporsi anche in Serie A, e la curiosità di vederlo stasera titolare c’è. In primis dal suo allenatore: “Sono curioso di vedere come se la cava” dice Sinisa, che in lui crede fortemente. Arrivato all’ultimo giorno di mercato, dopo il mancato acquisto di Rugani, il centrale bulgaro ha un obbligo di riscatto fissato a 3 milioni e al verificarsi di un certo numero di presenze. Ex capitano del Cska Sofia, nel giorno della presentazione ha elencato le sue qualità, definendosi “intelligente nelle letture tattiche”. Ha le idee chiare Antov, che si è già iscritto alla National Sports Accademy specializzazione “football coach”. Oggi avrà la chance per debuttare affianco a Soumaoro, complici le assenze di Danilo per squalifica, di Tomiyasu per infortunio, e di Medel convocato ma con meno di dieci minuti nelle gambe. “Il consiglio che gli do è stare sereno perchè tecnicamente è bravo: mi piace come giocatore” conclude Miha.

Fonte-Gazzetta