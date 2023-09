Gazzetta – E’ già Zirkzee mania

L'attaccante olandese è partito forte e ha sfruttato a pieno la cessione di Marko Arnautović per prendersi la scena e la titolarità. Un anno fa in 19 presenze, di cui solo 4 da titolare, fece due gol e due assist, mentre oggi, in sole quattro partite, ha già raggiunto il bottino di gol della scorsa stagione. Il Bologna ha deciso di puntare su di lui, negandosi all'arrivo di un centravanti in sostituzione di Arnautovic ma promuovendo il giovane olandese. Motta lo ha protetto, aveva pensato di utilizzare Barrow come suo vice, poi ha valutato profili di mercato ma solo quelli che potessero essere un gradino sotto, «Valorizziamo il nostro investimento» la strategia del Bologna. E Zirkzee sta ripagando la fiducia, lui che è figlio di padre olandese e di madre nigeriana e ha imparato a giocare per strada. Il Bayern crede in lui e si è tenuto la possibilità di riprenderlo e Motta gli ha consegnato le chiavi dell'attacco diventando regista offensivo. E i gol li sa fare, 18 all'Anderlecht due anni fa: da Arna e Lewandowski ha preso i colpi sotto porta.