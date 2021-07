Gazzetta – Ditta Bonifazi e Soumaoro: i buttafuori del Bologna

L'ex Udinese si presenta: "Io e Adama? I compagni attacchino tranquilli, ci siamo noi. Guido io la difesa"

Ieri è stato presentato il neo acquisto del Bologna Kevin Bonifazi , arrivato dalla Spal per circa 5,5 milioni di euro.

"Io e Soumaoro? Mi auguro si possa essere una coppia affiatata, solida e che lasci libera la squadra di attaccare. Chi guiderà la difesa? Credo di essere avvantaggiato io rispetto ad Adama, perchè parlo la lingua, ma qui nessuno è il capo" le parole dell'ex Torino, che proprio in granata ha avuto come allenatore Sinisa Mihajlovic. "Percepivo che voleva farmi giocare, ma qua sarà diverso rispetto che a Torino. E' una persona chiara e diretta con la quale è bello lavorare". Alla prossima stagione, i rossoblù si presenteranno con due nuovi buttafuori in difesa, visto che anche il francese è stato un nuovo acquisto, visto il riscatto dal Lille.