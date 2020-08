Gazzetta dello Sport – Il Lione si inserisce per Hickey

Il Lione prova a strappare Aaron Hickey al Bologna.

Sul giocatore degli Hearts si era già fatto sotto prepotentemente il Bayern Monaco, dove però il ragazzo giocherebbe nella squadra Under 23. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, ora su Hickey sarebbero piombati anche i francesi, freschi di conquista della semifinale di Champions League. Questa interferenza potrebbe far slittare ancora la decisione del ragazzo, che non ha ancora scelto quale sarà il suo futuro club di appartenenza.