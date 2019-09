Gazzetta – Danilo prova per la Roma, ma senza rischiare

Nella giornata di ieri il Bologna è tornato ad allenarsi. Ha ricominciato a correre con discreta intensità anche Danilo. Il centrale brasiliano tenta il recuperò lampo per la Roma, ma attualmente le possibilità di vederlo in campo domenica sono molto scarse. Il giocatore infortunatosi il 3 settembre al bicipite femorale, terminerà le 3 settimane previste per il suo recuperò esattamente il giorno della trasferta di Genova. La formazione emiliana sta cercando di anticipare i tempi, ma non si vuole rischiare una ricaduta e perderlo poi per lungo tempo.