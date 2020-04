Gazzetta – Danilo leader silenzioso: attorno a lui crescono tutti

La storia del Bologna non è quasi mai stata fortunata con i calciatori brasiliani, si ricordano Eneas e Geovani, o più recentemente l’usato sicuro Adailton e l’emergente Lyanco. Ma c’è Danilo Larangeira, il veterano imprescindibile per Mihajlovic.

Danilo è approdato a Bologna nell’estate 2018 e subito è diventato leader vero, anche se silenzioso. Agisce con l’esempio e attorno a lui i compagni crescono, prima con il connazionale Lyanco, più aggressivo, poi coprendo Bani, consentendogli le sortite offensive che gli hanno consegnato 4 gol. L’attuale compito di Danilo è invece quello di scolarizzare il giapponese Tomiyasu e per farlo tornerà a breve in Italia per la ripresa degli allenamenti. Mihajlovic lo aspetta, è imprescindibile nel suo Bologna.

Fonte Gazzetta.