Gazzetta – Dall’Emila al Midwest, il derby di Saputo e Krause

La sfida di stasera al Dall’Ara sarà una sorta di doppio derby. Il primo fra club, cioè entrambi sulla via Emilia, il secondo tra proprietari, ovvero dal mondo nordamericano.

Sarà sfida tra l’americano Kyle Krause, patron del Parma, e il canadese Joey Saputo, proprietario del Bologna: in comune hanno bisnonni siciliani. I due non si incontreranno al Dall’Ara, Krause sarà presente mentre Saputo assisterà da Montreal, ma entrambi hanno investito parecchio nei due club. Krause, che ha posto come obiettivo la salvezza, ha acquistato il club per 65 milioni di euro e altrettanti dovrà metterne per il mercato, Saputo in cinque anni ha investito circa 140 milioni di euro. Tutti e due i proprietari lavorano su diversi settori che spaziano dall’alimentare al mattone e tutti e due possiedono un club di calcio in nordamerica, Saputo è nella lega principale, la Mls, con gli Impact, Krause è nella League two con i Des Moines.

Fonte – Gazzetta.